РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Полиция Балашихи задержала местного жителя, подозреваемого в краже 50 тысяч рублей с банковской карты, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что неизвестные с его банковской карты похитили денежные средства. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 34-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.