РИАМО - 1 окт. Один из составов сделал вынужденную остановку на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, в связи чем ряд поездов на ветке замедлили движение, в настоящий момент движение ввели в график, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного метрополитена.

«На станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии в связи с подозрением на неисправность на несколько минут был остановлен состав. На время остановки следующие за ним поезда также должны были снизить скорость», – сказал собеседник агентства.

После оперативной проверки состав продолжил движение и был убран с линии, добавил он.

В настоящий момент движение поездов на линии осуществляется штатно, его ввели в график, заключил представитель пресс-службы.