РИАМО - 1 окт. Неизвестные на северо-востоке Москвы взорвали банкомат и похитили оттуда свыше 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент был зафиксирован на улице Бутырская, 86Б 30 сентября. Ограбление произошло около пяти утра.

«Двое неизвестных в масках, вскрыли банкомат, откуда похитили кассету с денежными средствами, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 414 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.