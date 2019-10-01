РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 окт. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках региональной недели проверили ход капитального ремонта в поликлинике №14 микрорайона Железнодорожный Балашихи, работы выполнены на 65%, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы.

Вместе с главным врачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым и заведующей поликлиникой Мариной Чиковой парламентарии осмотрели качество выполненных работ и провели рабочее совещание с представителями подрядной организации. Строители заменили инженерные коммуникации, проводку, оштукатурили стены, приступили к укладке кафельной плитки и монтажу вентиляции. В здании была сделана перепланировка для увеличения количества кабинетов врачей.

«Учреждение нуждалось не только в капитальном ремонте, но и в модернизации всех помещений, в том числе и по стандартам «доступной среды», что и было учтено при проектировании. Средства в размере 41 миллиона рублей выделены из бюджета Московской области в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», – сказал Ефимов.

Он отметил, что медучреждение находится в самом центре микрорайона и обслуживает более 50 тысяч горожан и вопрос «Когда откроется поликлиника?» звучит на каждом приеме жителей.

Подводя итоги визита, Сураев отметил, что строители взяли хороший темп работ и идут с опережением графика.

«На сегодня процент выполнения работ составляет порядка 65%. Подрядчик планируют сдать объект до конца года», – заключил Сураев.

На время проведения ремонта, пациентов микрорайона Железнодорожный принимает поликлиника в микрорайоне Павлино на улице Троицой, 3, куда было перевезена часть медоборудования.