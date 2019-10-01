РИАМО - 1 окт. В Подмосковье и Москве до 15 часов 2 октября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень объявили в Московском регионе до 15 часов 2 октября из-за порывистого ветра местами.

В Центральном федеральном округе «желтый» уровень также объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей.

В первые два дня октября в Московском регионе порывы ветра будут усиливаться до 12-17 метров в секунду. Второго октября ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит 5-7 градусов, днем – 14-16.