28 сентября от повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров, художественный руководитель театра «Ленком», режиссер всенародно любимых фильмов «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен».
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, Александр Манзюк
Режиссер не дожил двух недель до своего 86-летия.
В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером «Ленкома». За годы бессменного руководства театром под его началом вышло множество постановок, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Тиль», «Пер Гюнт» и «Чайка», «Женитьба» и «День опричника».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Марк Анатольевич снял всего шесть кинокартин (если не считать совместного с Александром Орловым музыкального телефильма «Стоянка поезда — две минуты»), однако все они остались в памяти зрителей как жемчужины советской кинематографии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Актер Фёдор Добронравов на церемонии прощании с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Андрей Леонов на церемонии прощании с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
Последняя театральная постановка Захарова — вышедший в 2016 году «День опричника» по произведениям Владимира Сорокина.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актриса Евгения Короткевич несет цветы к зданию театра
© РИАМО
, Александр Манзюк
Захаров был удостоен множества наград — ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, Народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
На фото: люди идут на церемонию прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: люди около театра «Ленком», на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Борис Клюев у здания театра "Ленком", где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Сергей Гармаш у здания театра "Ленком", где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Владимир Машков у здания театра "Ленком", где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Геннадий Хазанов у здания театра "Ленком", где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
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