В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером «Ленкома». За годы бессменного руководства театром под его началом вышло множество постановок, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Тиль», «Пер Гюнт» и «Чайка», «Женитьба» и «День опричника».