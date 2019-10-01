РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Выставка работ слепоглухих художников «Трогательная палитра чувств и образов» продлится в сельском доме культуры «Молодежный» в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа.

В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка 30 сентября открылась выставка работ слепоглухих художников «Трогательная палитра чувств и образов». Она проходит при содействии и помощи Фонда поддержки слепоглухих «Соединение», Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих детей и подростков, Национального социального фонда, Творческой мастерской российского писателя и драматурга, автора проекта Валентина Халецкого.

«Выставка «Трогательная палитра чувств и образов» уже экспонировалась в Общественной палате РФ, побывала в городах Золотого кольца России и Санкт-Петербурге, а также в Минске, Ярославле, Рязани, Иваново и в других городах. В рамках торжественного открытия ученики 6-х классов Толбинской школы первые познакомились с творчеством особых художников. В СДК «Молодежный» выставка продлится до 6 октября. Каждый желающий может посетить выставку и подарить своему сердцу глоток милосердия», – сказала Талпа.

Слепоглухота – врожденные или приобретенные в раннем возрасте (до овладения речью) слепота и глухота, к которым добавляется связанная с отсутствием слуха немота. Без специального обучения слепоглухонемой человек умственно не развивается, не приобретает элементарных навыков самообслуживания. Однако эти дети имеют возможность разностороннего развития, которая реализуется в процессе специального обучения. Общение с окружающими при слепоглухоте осуществляется с помощью дактильно-контактной речи, для общения со слепоглухонемыми применяют также клавишные приборы – телетакторы.