РИАМО - 1 окт. В Москве из-за футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 3 и 6 октября изменится схема движения автобусов двух маршрутов, №175 и 818, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«Третьего октября с 17:30 и 6 октября с 14:00 меняются маршруты наземного транспорта в районе 3-й Песчаной улицы», — говорится в сообщении.

Автобусы №175 поедут от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобусы №818 — от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Изменения будут действовать до окончания матчей.

Третьего октября ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», 6 октября — с «Ростовом».