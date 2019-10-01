РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил телеведущего Максима Галкина за поддержку конкурса «Битва парков Подмосковья», шоумен ранее наградил в Одинцове победителей конкурса.

«Отличный был конкурс – от идеи до воплощения. Спасибо за поддержку, Максим!» – написал Воробьев в Instagram.

Ранее Галкин наградил в Одинцове финалистов и победителей танцевального конкурса «Битва парков».

«Все лето участники танцевали в своих районах, и вот сейчас был финал у нас в Одинцове. Весь этот танцевальный марафон при поддержке правительства Подмосковья организовала наша четырехкратная чемпионка России и двукратная обладательница Кубка мира Елена Успенская. Было здорово – я прям вспомнил семь сезонов «Танцев со звездами», которые вел», – рассказал Галкин в Instagram.

Танцевальные соревнования «Битва парков Подмосковья» прошли в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое место – у Химок, второе место – у Одинцова, третье – у Долгопрудного, четвертое – у Балашихи, пятое – у Мытищ, шестое место – у Шатуры, седьмое – у Егорьевска.

Кроме того, в «Битве парков Подмосковья» приняли участие члены сборной Московской области по танцам на колясках и сборная по чирлидингу. Мероприятие стало финалом программы «Танцуй в парках», в рамках которой людей привлекают к активностям в центрах притяжения.