РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Иллюзионист Сергей Воронцов получил травму во время репетиции, это может стать причиной переноса даты шоу иллюзии «Трюки Гудини», запланированного к показу 3 октября в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщил артист на своей странице в Instagram.

«Друзья, во время ночной репетиции нового номера сильно повредил руку, порвал мягкие ткани и сухожилие на правой руке. Вероятнее всего, шоу 3 октября придется перенести на другой день. Сейчас делаю все, чтобы скорей привести руку в порядок и вернуться на сцену с новым шоу», – написал Воронцов.

Иллюзионист Воронцов получил известность благодаря участию в конкурсе «Евровидение» и в ряде российских телепроектов. В его программе множество трюков с освобождением из оков и клеток, а также прохождением препятствий.

На сайте «Крокус Сити Холл» сообщения о переносе концерта «Трюки Гудини» пока нет.