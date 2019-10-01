РИАМО - 1 окт. Самое низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировали в Москве за 65 лет, оно составило 730 миллиметров ртутного столба, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас давление составляет 730,2 миллиметра ртутного столба. Этот результат превзошел предыдущее достижение 1954 года, когда было 733 миллиметра ртутного столба», - сказал Тишковец.

Он отметил, что в течение дня атмосферное давление будет расти.