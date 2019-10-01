РИАМО – 1 окт. Движение ограничат во вторник на некоторых улицах в центре столицы в связи с церемонией прощания с художественным руководителем театра Ленком Марком Захаровым, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Перекрытия. Участок 1: улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка. Период: 1 октября с 08:00 до 14:00. Особенности: полное перекрытие», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в материале уточняется, что будет ликвидирована остановка на Лужнецком проезде в период с 00:01 до 16:00 во вторник. Также ликвидируют остановку.

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград — ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, Народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».