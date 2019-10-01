РИАМО – 1 окт. Мужчина получил огнестрельное ранение руки в ходе дорожного конфликта на северо-западе Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев вечером 30 сентября.

«После ДТП с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Volvo между водителями завязалась словесная перепалка. В итоге один из них выстрелил в другого», – говорится в сообщении.

Позже участники конфликта обратились в полицию. Один заявил, что в него выстрелили из травматического пистолета в руку, второй сообщил, что в него распылили аэрозольный баллончик.