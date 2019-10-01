РИАМО - 1 окт. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск Московского метрополитена и признал недействительной и порочащей деловую репутацию информацию в двух материалах телеканала «Дождь», соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Речь идет о двух репортажах «Дождя»: «Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья» от 6 сентября 2018 года. В материалах говорится о халатности руководства метрополитена, нехватке запчастей для ремонта вагонов и неисправных составах, на которых заставляют ездить машинистов.

«Данные сведения не соответствуют действительности и необоснованно порочат деловую репутацию ГУП «Московский метрополитен», – говорится в документе.

Суд обязал телеканал удалить данные материалы в течение двух дней, авторов – опровергнуть недостоверную информацию, а также покрыть расходы по уплате государственной пошлины в размере 13,5 тысяч рублей. В случае, если телеканал не выполнит решение суда за 15 дней, ему грозит неустойка в размере 300 тысяч рублей в день, с 21-го дня – 500 тысяч рублей в день, а с 26-го дня – 600 тысяч рублей в день.

Метро Москвы подало в суд на Навального, Соболь и ряд других оппозиционеров>>