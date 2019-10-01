РИАМО - 1 окт. Власти Москвы одобрили предоставление четырех земельных участков для строительства транспортной развязки на Ленинградском шоссе в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельных участков на Ленинградском шоссе, Московский проспект (ЗелАО).

«Участки предоставлены ГК «Российские автомобильные дороги» для строительства второй очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к городу Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Четыре участка ориентировочной площадью 0,1543 гектара будут предоставлены инвестору сроком на шесть лет для строительства указанного линейного объекта.