РИАМО - 1 окт. Власти Москвы одобрили предоставление четырех земельных участков для строительства транспортной развязки на Ленинградском шоссе в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельных участков на Ленинградском шоссе, Московский проспект (ЗелАО).
«Участки предоставлены ГК «Российские автомобильные дороги» для строительства второй очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к городу Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
Четыре участка ориентировочной площадью 0,1543 гектара будут предоставлены инвестору сроком на шесть лет для строительства указанного линейного объекта.
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