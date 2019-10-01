РИАМО - 1 окт. Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Одинцова, подозреваемого в сбыте более 400 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Березовая.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято 26 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином – общим весом более 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.