РИАМО - 1 окт. Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа на выставке «Город: детали», которая пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ, в нее вошли мастер-классы по паркуру и воркауту, различные экскурсии и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка-презентация «Город: детали» пройдет в рамках программы «Мой район». Ее цель – создание комфортного городского пространства в каждом районе вне зависимости от удаленности от центра. Площадь интерактивной экспозиции выставки превысит 15 тысяч квадратных метров. Здесь представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.

«Гостей выставки ждут экспресс-экскурсии, мастер-классы и игры для всей семьи, концерты и кинопоказы. Также будет возможность посетить спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол и баскетбол, позаниматься паркуром и фитнесом», – говорится в сообщении.

В зоне регистрации участникам предложат посетить экскурсии – они будут проводиться каждые полчаса с 10:30 до 19:30. Гид расскажет об интересных фактах о представленных площадках для отдыха, арт-объектах и ансамблях малых архитектурных форм. А еще проведут викторину, посвященную городу и его достопримечательностям.

Гости смогут поделиться своими впечатлениями об увиденном, ответив на вопросы собственных корреспондентов выставки. Интервью покажут на большом экране в центре экспозиции – в тематической зоне «Городская площадь». На форуме также будут работать фотографы, которые сделают моментальные снимки.

Побывать на бесплатных познавательных мастер-классах можно будет, заглянув на площадку «Амфитеатр». Так, 3 октября в 17:00 тревел-блогер и профессиональный фотограф Айгуль Вишня расскажет, как сделать необычные фотографии в реалиях большого города.

По вечерам здесь пройдут показы фильмов, посвященных Москве. Зрители увидят такие картины, как «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», «За витриной магазина», «Девушка без адреса», «Подкидыш», «Черемушки» и другие. На сцене «Амфитеатра» выступят Женя Любич, Нина Карлсон и Алина Ос.

В программе тематической зоны «Детский городок» – творческие мастер-классы и развивающие игры. Юные посетители построят собственный город из картона, в котором будут дома, деревья, детские площадки, фонари и скамейки. Здесь же аниматоры предложат поиграть в «Ручеек» или «Море волнуется раз».

В тематической секции «Улица» участников в возрасте от шести до 10 лет будут ждать в школе вождения, где они узнают о базовых правилах безопасности дорожного движения. Ребята проедут на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения.

Поклонникам здорового образа жизни следует побывать на площадке «Территория спорта». Там можно будет протестировать уличные тренажеры, посетить мастер-классы по паркуру и воркауту, открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу. В «Сквере настольных игр» предложат поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.

3 и 4 октября экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00, а 5 октября – с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный, но нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте выставки или уже на месте.