РИАМО - 1 окт. Ястребы-тетеревятники, занесенные в Красную книгу Москвы, стали чаще прилетать к жилым домам, редких птиц больше всего видели на юге, юго-востоке, северо-западе, востоке и западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Редкую для мегаполиса птицу, ястреба-тетеревятника, стали все чаще замечать поблизости от человеческого жилья», - говорится в сообщении.

Специалисты «Мосприроды» отметили, что с начала осени этих птиц видели на юге, юго-востоке, северо-западе, востоке и западе столицы — в районах, расположенных поблизости от парка «Фили», Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка, парка «Покровское-Стрешнево» и особо охраняемых природоохранных территорий. Ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Москвы, это самый крупный вид из своего рода. Как отметили в «Мосприроде», об этих птицах вблизи многоэтажек сообщали местные жители и орнитологи-любители.

В последний раз редкого ястреба видели 24 сентября на Братиславской улице. Птица осматривала окрестности с крыши жилого дома, ее удалось сфотографировать.

Хищные птицы, увлекшись охотой, могут прилетать к многоэтажкам районов, расположенных поблизости от парков и природных территорий. Специалисты «Мосприроды» призывают жителей бережно относиться к пернатым гостям, не прогонять и не пугать их.

«Ястреб-тетеревятник — довольно скрытная птица. Вить гнезда предпочитает в местах, где, помимо богатой природной растительности, имеется достаточная кормовая база. Появление этого представителя ястребиных свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в округе», — отметил представитель пресс-службы «Мосприроды».

Он добавил, что ястреб-тетеревятник играет большую роль в сохранении биологического равновесия. Бережное отношение к птицам поможет сохранить их популяцию на территории Москвы.

Среди других представителей ястребиных эта птица считается самой крупной. Размеры самца варьируются от 50 до 55 сантиметров, вес превышает килограмм. Самки значительно крупнее. Размеры взрослой особи могут достигать 60 сантиметров, а вес — до двух килограммов. Размах крыльев — в пределах 1,2–1,5 метра. Благодаря огромному размаху могут продолжительное время удерживаться в полете без всяких усилий.

С древних времен ястребы использовались человеком в охоте. Крепкая и маневренная птица одинаково хорошо охотится как в воздухе, так и в густых зарослях.

Оперение может быть от синевато-серого до черного цвета. Хвост светло-серый, украшен тремя или четырьмя темными полосками. Над глазами расположены белые полоски, напоминающие брови. Продолжительность жизни в дикой природе составляет от 12 до 15 лет.

Для выведения потомства ястреб-тетеревятник выбирает старые и высокие деревья с небольшими опушками неподалеку — для охоты. Сверху проще и быстрее заприметить добычу. Когда цель найдена, ястреб резко пикирует вниз. В дикой природе чаще всего охотится на белок, дроздов и дятлов, реже - на куропаток и зайцев. В городе — на ворон, крякву и сизого голубя.

В неволе птицы доживают до 30 лет.

Обитает вид на территории Европы и Северной Америки, а также в Северной Азии, Турции, Иране, Тибете, Японии. Во многих странах вид причислен к категории «уязвимый».

На территории столицы живут, по примерным оценкам, около 80 таких птиц, ежегодно гнездятся 30–40 пар.

Представитель пресс-службы департамента окружающей среды и природопользования Москвы добавил, что изучать природное многообразие столицы, отслеживать миграцию пернатых помогают не только специалисты-орнитологи, но и простые москвичи. Благодаря участию жителей удалось создать интерактивную карту мест обитания соловья.

В столице регулярно проводят бесплатные экологические экскурсии на городских природных территориях. Во время прогулок орнитологи рассказывают о птицах, которых можно встретить в мегаполисе. Они также объясняют всем желающим, как принять участие в подсчете водоплавающих птиц, создании интерактивной карты мест обитания соловья или фотоохоте на природных территориях Москвы. В будущем благодаря помощи орнитологов-любителей в столице может появиться единая интерактивная карта обитания птиц.