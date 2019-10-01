РИАМО - 1 окт. В рамках Всемирной недели космоса, которая пройдет в Москве с 4 по 10 октября, для жителей столицы подготовили экскурсии, встречи с учеными, а также лекции об освоении далеких планет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Увидеть копию первого искусственного спутника Земли, испытать невесомость, побывать в доме «отца практической космонавтики» и пообщаться с молодыми учеными можно на Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Москве с 4 по 10 октября. Основными площадками станут московский Музей космонавтики и его филиал — Дом-музей академика С.П. Королева», — говорится в сообщении.

Экскурсии, посвященные созданию, запуску и работе первого искусственного спутника Земли, а также освоению и изучению Солнечной системы будут проводить ежедневно с 4 по 10 октября в главном зале Музея космонавтики. Там же гости смогут увидеть копию первого спутника. На экскурсию можно сходить в сопровождении гида или взять аудиогид и послушать космические истории, записанные летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным.

Любителям космонавтики будет интересно посетить инженерные экскурсии музея «Мама, я технарь». На них можно будет узнать об устройстве ракеты, ее двигателя и законах реактивного движения, понять, по каким принципам осуществляются полеты в космос.

Для мечтающих почувствовать себя настоящим космонавтом, испытать невесомость и попробовать управлять космическим кораблем в музее проведут экскурсионную программу «Союз-ТМА».

4 и 5 октября в конференц-зале Музея космонавтики покажут документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса: «Спутник жизни», «Курс на Луну», «Звезда по имени МКС», «Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева», «Космодром Восточный. Ключ на старт».

Особую программу для гостей в честь Всемирной недели космонавтики подготовят и в Доме-музее Сергея Королева, где будут проходить обзорные экскурсии, на которых расскажут, что особняк на улице 1-я Останкинская, 28 был подарен ученому после успешного запуска первого искусственного спутника Земли.

Завершится Всемирная неделя космоса 10 октября интеллектуальной битвой ученых. В Музее космоса в 19:00 состоится мероприятие под названием «Science Slam «Химия х космос». Шестеро молодых экспертов из различных научных областей объяснят, как связаны химия, космос, генетика и строение человеческого тела. У каждого из них будет 10 минут, чтобы остроумно и понятно рассказать о своих научных исследованиях. Победителя выберут зрители. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Всемирная неделя космоса проводится в Москве ежегодно. Множество лекций, экскурсий и встреч на ней традиционно посвящено первому искусственному спутнику Земли и его созданию. В 1957 году, 4 октября, Советский Союз запустил этот аппарат на орбиту. В честь события, ознаменовавшего начало развития космической эры, с 2000 года под эгидой ООН и проходит Всемирная неделя космоса.