РИАМО - 1 окт. Пенсионерам Москвы доступны различные онлайн-услуги, многие из которых находятся на портале mos.ru, в частности, люди старшего поколения могут оплатить ЖКУ и подавать заявления на получение материальной помощи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жители Москвы могут получить практически все необходимые услуги онлайн, не выходя из дома. Получение услуг в комфортных условиях особенно важно для пожилых людей. Департамент информационных технологий Москвы не только работает над совершенствованием электронных сервисов, но и проводит большую работу для того, чтобы как можно больше москвичей старшего поколения комфортно чувствовали себя в интернете и пользовались всеми возможностями, которые предоставляет город», — отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте есть у тружеников тыла, ветеранов труда и военной службы, инвалидов по зрению I и II группы и у других категорий пенсионеров. При желании пенсионеры могут получить денежную компенсацию.

Оплатить ЖКУ и счета за домашний телефон, передать показания водо- и электросчетчиков можно не выходя из дома. Все это доступно на mos.ru в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Пенсионеры могут оплатить единый платежный документ (ЕПД) без комиссии по карте москвича. Оплатить ЕПД и передать показания счетчиков можно также в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Чтобы записаться на прием к врачу, на портале mos.ru нужно перейти в раздел «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи». Все, что понадобится, — указать номер ОМС и дату рождения.

«Через mos.ru можно прикрепиться к поликлинике. Достаточно выбрать вкладку «Прикрепление к взрослой поликлинике» или «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике», после чего указать номер ОМС, дату рождения, паспортные данные и адрес. Если эти данные уже есть в личном кабинете, система заполнит все поля автоматически», – отмечается в материале.

Портал также позволяет получать результаты анализов по электронной почте. Для этого нужно в личном кабинете указать номер СНИЛС и оформить подписку в соответствующем разделе. Результаты анализов в среднем приходят в течение 24 часов после готовности.

Неработающие пенсионеры, а также отдельные льготные категории, независимо от факта работы (инвалиды, лица, пострадавшие от воздействия радиации) имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Подать заявку и встать в очередь на получение путевки можно в разделе «Социальная поддержка» во вкладке «Отдых». На этой странице есть список необходимых документов.

«С начала года в столице изготовлено более 800 тысяч карт москвича для людей старшего возраста. Карта дает право на льготный проезд в городском транспорте, на нее можно оформить перечисление пенсии и социальных выплат. По карте москвича можно записаться к врачу через терминал ЕМИАС в поликлинике, оплатить коммунальные услуги без комиссии и расплатиться в магазинах. Некоторые магазины, аптеки, кинотеатры и химчистки столицы и Подмосковья участвуют в акции и предоставляют скидки для держателей карты москвича», – уточняется на сайте.

По инициативе столичного правительства в столице открыты кружки и секции по разным направлениям. Горожане могут заниматься творчеством, спортом, иностранными языками, повышать компьютерную грамотность. Большинство занятий проводится в рамках проекта «Московское долголетие». Увидеть список кружков можно на сайте проекта.

Кроме этого, в павильоне «Умный город» на ВДНХ организован цикл бесплатных семинаров «Цифровая среда» (https://help.ct.mos.ru/seminars/). Первые два занятия прошли 18 и 25 сентября. Людям старшего возраста рассказали о том, как пользоваться интернетом, о кибербезопасности, о том, как не попасться на удочку мошенников и как устанавливать надежные пароли. Заключительный семинар пройдет 2 октября. Участников научат работать с самыми распространенными программами и устранять мелкие неполадки.