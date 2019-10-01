РИАМО – 1 окт. Во вторник в Подмосковье открылась охота на все половозрастные группы лося, косули, благородного и пятнистого оленей и кабана, за добычу одной взрослой особи животного установлена ставка сбора, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Установлена обязательная уплата сбора за пользование объектами животного мира. Размер государственной пошлины для разрешений на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей. Ставка сбора за добычу одной взрослой особи лося и благородного оленя установлена в размере 1,5 тысячи рублей, пятнистого оленя – 600 рублей, косули и кабана – 450 рублей», — сказал Разин.

Исключение составляют охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также животные, занесенные в Красную книгу.

«При изъятии диких копытных животных в возрасте до одного года ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере 50% от базовых ставок», — уточнил Разин.

Он отметил, что почти все охотничьи угодья в Подмосковье переданы в пользование различным общественным организациям, работающим в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на основании охотхозяйственных соглашений.

«Всего в Московской области насчитывается 19 охотпользователей, за которыми закреплены в общей сложности 62 охотничьих хозяйства», — добавил министр.

По его словам, в закрепленных угодьях охотятся по путевкам. Ценообразование и предоставление путевок – в компетенции охотпользователей и значительно отличается в зависимости от хозяйствующего субъекта.

«Так, в охотничьих хозяйствах межрегиональной спортивной общественной организации «Московское общество охотников и рыболовов» стоимость путевок для членов данного общества составляет за добычу одной взрослой особи лося и благородного оленя – 44 тысячи рублей, пятнистого оленя – 33 тысячи рублей, кабана – 22 тысячи рублей, косули – 14 тысяч рублей», — рассказал Разин.

Сезон охоты на копытных продлится до 31 декабря.