РИАМО - 1 окт. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха достигнет отметки в 16 градусов тепла, а атмосферное давление может преодолеть исторический минимум, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14-16, по области 11-16 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-15 метров. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха по-прежнему превышает привычные показатели, а вот атмосферное давление продолжает падать. И, вполне возможно, приблизится к рекордно низкому.

Из-за столь резкого падения атмосферного давления недомогание могут почувствовать не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Влажно-прохладная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.