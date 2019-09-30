РИАМО - 30 сен. Юрий Росляк стал заместителем генерального директора — главным финансовым директором Госкорпорации «Роскосмос», сообщается на сайте корпорации.

«Заместителем генерального директора — главным финансовым директором Госкорпорации «Роскосмос» назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации», - отмечается в материале.

Росляк родился 19 января 1954 года, в 1975 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт В. В. Куйбышева. Специальность по образованию — гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций.

В 2003-2010 годы Росляк был первым заместителем мэра Москвы, руководителем комплекса экономической политики и развития столицы, главой региональной энергетической комиссии города Москвы.