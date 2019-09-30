РИАМО - 30 сен. Строительство новых тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается на территории Московской области, на сегодняшний день построено свыше 190 километров тротуаров вдоль дорог регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На сегодняшний день в Московской области построили более 190 километров тротуаров, что составляет порядка 80% от общего плана. Наибольший объем работ выполнен в Коломне, где построили 19,4 километра тротуаров, в Истре – 12,5 километров, в Можайске – 9,8 километра, в Волоколамском округе – 8,6 километра, в Одинцовском округе – 8,1 километра», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что 25% запланированных к строительству тротуаров были выбраны жителями путем голосования на портале «Добродел».

«В этом году мы строим тротуары преимущественно в сельских населенных пунктах для повышения уровня безопасности и комфорта пешеходов», – добавил министр.

Работы по строительству тротуаров включают устройство корыта, слоев из песка, щебня, асфальтобетонного покрытия, установку бортового камня.

В частности, новые тротуары построены вдоль 30 участков девяти дорог регионального значения в Коломне, на 18 участках восьми дорог в Можайском округе. В Истре тротуары построили на 16 участках пяти региональных дорог, на территории Волоколамского округа построено 23 новых тротуара вдоль четырех дорог регионального значения.

Всего на территории Московской области в текущем году запланировано построить более 360 тротуаров общей протяженностью 245 километров.