РИАМО - 30 сен. В Подмосковье за прошлую неделю ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью около 174 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 3052 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Новое жилье появилось в Балашихе, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Лыткарине, Одинцове, Раменском и Реутове.

«Самый большой объект введен в эксплуатацию в Балашихе – жилой дом на 656 квартир. Застройщик – ЗАО «Мосстроймеханизация-5». На втором и третьем местах два жилых дома в Одинцове: дом на 461 квартиру и дом на 399 квартир. Застройщик – АО «ПИК-Регион». Самый небольшой жилой объект расположился в городском округе Королев – это четырехэтажный трехсекционный жилой дом на 64 квартиры. Застройщик – ГК «Гранель», - отмечается в материале.

Всего на прошедшей неделе были введены в эксплуатацию восемь объектов торгового, производственного и складского назначения в Клину, Ступине, Ленинском округе, Ногинске, Можайске, Дмитровском округе и Воскресенске. Также разрешение на ввод выдано детскому саду в ЖК «Одинцово-1».

«Наиболее значимые из введенных на минувшей неделе объектов нежилого назначения – это склад площадью более 127 тысяч квадратных метров в поселке Икша Дмитровского городского округа, завершение реконструкции производственного здания для организации производства полиэфирного волокна в деревне Ратмирово в Воскресенске – площадь объекта почти 14 тысяч квадратных метров», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Разрешения на строительство выданы 18 объектам, среди которых четыре ФАПа по 25 мест (в деревне Подрядниково в Егорьевске, селе Квашенки в Талдомском округе, деревне Власово и деревне Кобелево в Шатуре). Также началось строительство двух школ: на 1,1 тысячи мест в Клину и на 550 мест в Орехово-Зуевском округе.

Кроме того, разрешения на строительство получили индустриальный парк «PNK-Парк Пушкино», торговый центр «Леруа Мерлен» в Подольске, производственно-складские объекты в Подольске, Ивантеевке, Коломне, Ступине, Богородском округе, Химках, Солнечногорске.

Также началось строительство трех домов на 748 квартир в Щелкове на улицах Новая Фабрика и Полевой.