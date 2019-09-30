РИАМО - 30 сен. Юнармейцы Московской области побывали с экскурсионным туром в городе и на космодроме Байконур, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Экскурсионный тур – награда для финалистов очного этапа Московского областного конкурса «Родное Подмосковье». Данный конкурс проводился по трем номинациям: «Профессия в лицах», «Герои моей малой Родины» и «Культурное наследие моей малой Родины», в которых участники рассказывали о достопримечательностях своей малой Родины, неофициальных символах Подмосковья», - отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, в результате девять победителей конкурса побывали в обучающем экскурсионном туре на космодроме Байконур, где не только познакомились с историей развития космической эры страны, но и стали участниками запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с экипажем.

В материале отмечается, что конкурсы, направленные на развитие проектной деятельности среди участников военно-патриотических общественных движений региона, проводятся не первый год. Главной задачей является выявление и поддержка самых активных участников, а также определение лучших проектов в различных сферах.

«Я одна из победительниц очного этапа Московского областного конкурса «Родное Подмосковье» и приняла участие в туре на космодром Байконур. История города меня очень заинтересовала и заставила погрузиться в прошлое. Было очень интересно посещать музеи, экскурсии, смотреть запуск ракеты», - рассказала юнармеец из городского округа Котельники Нурай Абузарова.

Организатор конкурса «Родное Подмосковье» и поощрительной поездки на Байконур - Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Участие в организации поездки также принимала Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».