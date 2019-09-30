РИАМО - 30 сен. Всемирный день сердца отметила накануне Московская область под девизом «За мое сердце, за твое сердце, для всех наших сердец», наиболее яркие массовые мероприятия прошли в Красногорске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Подольске, Лыткарине, Раменском и Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области ведется работа, направленная на снижение данного показателя. За шесть месяцев этого года смертность от болезней системы кровообращения удалось снизить на 12,1% по сравнению с прошлым годом», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она призвала всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, которые позволят выявить многие болезни на ранней стадии и оперативно назначить лечение.

По данным пресс-службы, в честь Дня сердца подмосковные поликлиники устраивали дни открытых дверей, на которых все желающие смогли пройти скрининговое обследование, измерить артериальное давление и антропометрические данные, а также определить уровень глюкозы и холестерина в крови и задать интересующие вопросы специалистам.

Кроме того, в регионе проводились мастер-классы по правильному питанию и флешмобы с участием медицинских работников. Прошло обучение населения основным правилам действий при развитии сердечного приступа, гипертонического криза и инсульта. В Дмитрове в небо запустили огромный воздушный шар в форме сердца и осветили красным фасады центральных зданий.