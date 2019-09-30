РИАМО - 30 сен. В 11 подмосковных парках планируют установить видеокамеры в рамках программы «Безопасный регион», которая подразумевает построение единой системы видеонаблюдения на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

«Одиннадцать парков культуры и отдыха Подмосковья до конца этого года будут оснащены камерами видеонаблюдения», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в парках очень важно обеспечить безопасность посетителей.

Список парков, которые будут оснащены видеокамерами:

Талдом, парк «Солнечный берег».

Фрязино, городской парк.

Лотошино, Лотошинский парк.

Щелково, городской парк.

Егорьевск, парк имени Г. Конина.

Ивантеевка, городской парк.

Королев, парк «Костино».

Серебряные Пруды, парк «Серебряный».

Серпухов, парк О. Степанова.

Богородский округ, Глуховский парк.

Химки, парк «Подрезково».

Кроме того, в рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках Подмосковья до 15 ноября будут установлены современные теннисные и шахматные столы, также в ряде парков начали устанавливать точки бесплатного входа в интернет.