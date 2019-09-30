РИАМО - 30 сен. Благодаря внедрению AR-технологии в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» появится новая функция распознавания объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Мобильный сервис «Подмосковные стройки» запустили в приложении «Добродел» в конце августа. Сейчас Главгосстройнадзор активно работает над обновлением сервиса.

«Увидел строительство, навел камеру мобильного телефона на стройку и получил полную информацию о строящемся объекте», – пояснил нововведение начальник ведомства Артур Гарибян.

Так, передвигаясь по Подмосковью пешком или на транспорте, пользователь при клике на иконку бинокля в приложении активирует камеру. На экране отобразятся мини-карточки строящихся объектов вблизи пользователя с указанием расстояния до объекта. При нажатии на мини-карточку пользователь попадет в полную карточку с подробной информацией.

«Мы стараемся предоставить максимум информации жителям по строящимся объектам, идем в ногу со временем и используем прогрессивные технологии», – добавил Гарибян.

Он также подчеркнул, что помимо упрощения идентификации объектов, AR поспособствует профилактике нарушений со стороны застройщиков.