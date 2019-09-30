РИАМО - 30 сен. Работы по ямочному ремонту во дворах Подмосковья практически завершены, на данный момент устранено 22799 ям, что составляет 99% от оцифрованного количества дорожных повреждений, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Всего в Московской области 12843 двора, все они были проинспектированы. Выявлено 23072 ямы.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе организована системная работа по выявлению и ликвидации дефектов асфальтового покрытия во дворах. В приоритетном порядке устраняются те ямы во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в Центр управления регионом, на портал «Добродел», – пояснил Пестов.

Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, во дворах Подмосковья выполняется ремонт с полной заменой покрытия. В этом случае выполняется фрезерование старого асфальта и на его место укладывается новый. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия.