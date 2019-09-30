РИАМО - 30 сен. Возгорание произошло в подвале двухэтажного административного здания на улице Большая Филевская в Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 17:41 у нас была заявка по адресу: Большая Филевская, 57, строение 1. Двухэтажное административное здание, в подвале было возгорание три метра. В 17:55 пожар был ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.