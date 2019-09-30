РИАМО - 30 сен. В Воскресенскую первую районную больницу и Воскресенскую районную больницу №2 в сентябре поступило медицинское оборудование на общую сумму почти 26 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В медицинские организации Воскресенска в этом месяце закуплено 13 аппаратов медтехники для отделений гинекологии, реанимации, хириргуии, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, эндоскопическая стойка для малоинвазивных операций, при которых максимально сокращается время восстановления пациентов», - сказал главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Также поступила ультразвуковая система для акушерства и гинекологии. Все оборудование уже введено в работу.

Новое оборудование позволит круглосуточно проводить срочные операции пациентам малоинвазивным методом, увеличить количество реконструктивных и органосохраняюших операций, а соответственно, повысить рождаемость у женщин с вторичным бесплодием.