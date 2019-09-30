РИАМО - 30 сен. В собственность подмосковного Одинцовского городского округа передали около 5 гектаров федеральной земли для благоустройства школ, в поселке имени Герцена на переданном участке в 2020 году планируют построить спортивные сооружения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«2,9 гектара земли в поселке ВНИИССОК в Лесном городке передано в собственность Одинцовского городского округа. На участке действует Дубковская общеобразовательная школа «Дружба» на 825 мест, в которой обучается в два раза больше детей», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, администрация Одинцовского округа планирует расширить школу. По данным администрации, строительство дополнительного корпуса на 500 мест намечено на 2023 год.

Коган также отметил, что еще один участок земли площадью 1,8 гектара передан из федеральной собственности в муниципальную в поселке имени Герцена. На нем расположена Васильевская общеобразовательная школа. После передачи участка администрация округа сможет благоустроить пришкольную территорию. В 2020 году там планируется начать строительство спортивных сооружений.

Передача земли реализована благодаря взаимодействию областного правительства с территориальным управлением Росимущества в Московской области и администрацией Одинцовского городского округа.