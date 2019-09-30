РИАМО - 30 сен. В подмосковных Мытищах автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с коляской, в которой находился ребенок, пострадавших госпитализировали в медучреждение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Мытищах автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с коляской, в которой находился ребенок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель с места происшествия не скрывался. Женщина с ребенком госпитализированы в медицинское учреждение.