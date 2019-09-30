РИАМО - 30 сен. Школу на 550 мест построят на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа, уже выдано разрешение на возведение объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания общеобразовательного учреждения с отдельными блоками, в которых предусмотрены современные классы, просторная столовая, медицинский блок, библиотечный центр, спортивный и активный залы, столовая, а также технические и административные помещения, а также административные и вспомогательные помещения», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что новая школа сможет принять 550 учащихся.

В рамках проекта также будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здесь появится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, детские игровые площадки, а также места отдыха.

Новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

«Ввод объекта запланирован на 2020 год», – заключил министр.

Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.