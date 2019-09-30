РИАМО – 30 сен. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки распространило информацию о том, что расширены санкционные списки, относящиеся к предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Власти внесли в черные списки, в частности, двух россиян: Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По версии Минфина, они связаны с «Агентством интернет-исследований», которое, как полагают в Вашингтоне, причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году», - отмечается в материале.

Кроме того, ограничения были введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries, а также трех самолетов и яхты. Министерство финансов считает, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет в финансировании антиамериканских информационных операций, якобы проводимых «Агентством интернет-исследований».

«Сегодня (в понедельник – ред.) управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов», - отмечается в документе.