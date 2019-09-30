РИАМО – 30 сен. Гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман считает, что новым художественным руководителем театра «Ленком» может стать директор театра Марк Варшавер, сам театр будет «директорским», передает в понедельник «Интерфакс».

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

«Коллектив театра и столичный цех деятелей культуры провели консультации и просили департамент культуры и правительство Москвы рекомендовать сделать «директорский» театр во главе с Марком Варшавером. И я думаю, что в скором времени правительство решит этот вопрос, учтет мнение коллектива театра», - сказал Ланцман.

Он высказал мнение, что Варшавер сможет выстроить творческий процесс и продолжит руководить театром «Ленком».