РИАМО - 30 сен. Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование протестных акций лета-2019 и выяснили, что массовые выступления в поддержку сотрудника «Медузы» Ивана Голунова были заранее спланированы, в качестве заказчиков называются олигархи и структуры Запада.

ФАН выпустило второй фильм «Анатомия протеста», посвященный публичным мероприятиям оппозиционеров в Москве минувшим летом. Как установило ФАН, акции, часть которых не получила санкции от мэрии, были запланированы с целью дестабилизации общества, срыва единого дня голосования и дискредитации власти.

«Как рассказали источники ФАН в так называемом Фонде борьбы с коррупцией скандально известного блогера Алексея Навального, либеральных активистов еще за несколько дней до случившегося предупредили о некоем событии, которое призвано было «перевернуть игру», - отмечается в публикации.

По словам источников издания, активисты начали собирать людей для митингов и готовились распространять информацию по соцсетям. Арест Голунова координатор прокомментировал словом «началось». ФАН уверено, что совпадения в случившемся не было.

«Первыми, кто сообщил подробности о незаконном задержании Голунова, стали оппозиционные «МБХ Медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского. На сайте появлялись точные сведения о произошедшем с журналистом. Следователи поразились, что оппозиционный ресурс обладал такими данными, которые были известны лишь нескольким людям», - отмечается в публикации.

В фильме ФАН также объясняется, почему Голунов мог пойти на такую авантюру. По мнению авторов фильма, до ареста он был малоизвестным журналистом, но имел долги.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, в поддержку Голунова прошли массовые акции. 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.

Политолог Олег Матвейчев считает, что несогласованная акция в поддержку Голунова, прошедшая 12 июня, была элементом большой операции по вмешательству Запада в дела России.

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