РИАМО - 30 сен. На реконструкцию с 1 октября закроется павильон «Макет Москвы» на ВДНХ, работы продлятся до 1 ноября, после расширения макета гости павильона смогут увидеть более тысячи новых строений, в их числе Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, культурный центр ЗИЛ и Екатерининский дворец, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Понедельник — традиционно выходной день в павильоне, а уже с 1 октября здесь начнутся работы по обновлению экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратного метра и составит 429 «квадратов», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что павильон интересен не только самим макетом центральной части города, но и многочисленными выставками и лекциями. Например, в честь 80-летия ВДНХ здесь экспонировали открытки 1954 года, на которых запечатлен первозданный вид павильонов.

«В своем нынешнем виде макет просуществовал два года, и за это время его осмотрели 608 тысяч человек. Он стал не только новым центром притяжения на территории ВДНХ, но и яркой самостоятельной точкой на туристической карте столицы, признанной авторитетными экспертами. Свидетельство тому — присуждение макету звезды «Хорошее место» популярным электронным сервисом «Яндекс. Карты» по итогам 2018 года», — добавил Левкин.

Макет создается с 2012 года. Сейчас его площадь составляет 368 квадратных метров. Масштаб — 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и Молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Все строения оснащены интерактивной системой подсветки. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным — административные здания, синим — мосты, зеленым — парки и скверы.