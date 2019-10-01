РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Финал всероссийского турнира по художественной гимнастике пройдет во вторник во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец.

На турнир приглашают всех жителей и гостей округа. В рамках всероссийских соревнований «Юные гимнастки России» турнир примет более 200 сильнейших спортсменок России 2007-2008 годов рождения.

Соревнования пройдут среди спортивных обществ и ведомств в индивидуальной программе, групповых упражнениях и общекомандном зачете. Спортсменки продемонстрируют не только свое мастерство, но и спортивный дух, а также волю к победе.