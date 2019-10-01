РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Во вторник в подмосковном Подольске откроется муниципальный центр управления регионом (МЦУР), сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске готовится к открытию МЦУР, организовано 20 рабочих мест. Основная его задача – отслеживание ситуации по обращениям жителей и мониторинг социально-экономической ситуации в округе. Центр создается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», – говорится в сообщении.

С помощью автоматизированных информационных систем МЦУР позволит анализировать положение дел в жилищно-коммунальном комплексе, энергетике, сферах образования, здравоохранения, экологии, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры и других, аккумулировать и обрабатывать сообщения, поступающие по системе «Добродел» и через соцсети. В Центре в режиме реального времени отображается тепловая карта территории, которая показывает количество тематических обращений, проблемные адреса и сроки исполнения.

Для оперативного реагирования на проблематику округа к работе, помимо структурных подразделений администрации Подольска, подключили профильные ведомства региона – Государственную административно-техническую инспекцию, Государственную жилищную инспекцию Московской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство образования, министерство здравоохранения и другие.

С начала года в систему ЦУР поступило около 26,8 тысяч обращений жителей Подольска. С помощью аналитического сбора информации работа МЦУР позволит не только быстро и качественно решать проблемы, обозначенные жителями, но и в будущем предупреждать их появление.