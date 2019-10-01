РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Во вторник в Доме культуры микрорайона Климовск Подольска проведут праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих на праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, который состоится 1 октября в концертном зале Дома культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск. Мероприятие начнется в 17:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом №20. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)760-42-52.