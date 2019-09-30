РИАМО - 30 сен. Уже 1,6 миллиона пассажиров смогли воспользоваться станциями нового участка Сокольнической линии с начала открытия, которое состоялось в июне 2019 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Три месяца как работает новый участок Сокольнической линии. Это, кстати, самая длинная линия мосметро. Жители ТиНАО теперь добираются в центр города на полчаса быстрее. Станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов луг» приняли уже 1,6 миллионов пассажиров», – написал Собянин в аккаунте в «ВКонтакте».

20 июня открылись четыре станции Сокольнической линии метро в новой Москве. Строительство станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» произвели в максимально сжатые сроки.