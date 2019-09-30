РИАМО - 30 сен. Выставка картин русской художницы Натальи Гончаровой из собрания Серпуховского историко-художественного музея открылась во Флоренции, сообщается на сайте музея.

Журналистам и профессиональному сообществу во флорентийском дворце Строцци представили работы русской художницы.

«Экспозиция включает 130 картин, как самой Гончаровой, так и ее спутника жизни Михаила Ларионова, а также отдельные произведения представителей французского импрессионизма», – говорится в сообщении.

Во Флоренцию выставка переехала из Лондона. Произведения были представлены не только Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем, но и Серпуховским историко-художественным музеем — именно картинами Натальи Гончаровой «Хоровод» и «Письмо».

По завершении флорентийского этапа в начале следующего года выставка отправится в Хельсинки.