РИАМО - 30 сен. Межрегиональная выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Осенний вернисаж» открылась в подмосковном Серпухове, здесь можно увидеть работы любимых художников и открыть для себя новые имена, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Постоянно стремясь к увеличению числа участников и расширению географии, «Осенний вернисаж» соединяет все самое яркое и интересное в художественной жизни Серпухова и других городов южного Подмосковья», - отмечается в материале.

Этой осенью в выставке принимает участие 51 художник из Серпухова, Протвина, Чехова, Тарусы, а также гость из Москвы, представивший серию живописных работ в форме круга «тондо».

В двух просторных залах разместились около 200 работ – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В работах представлен широкий потенциал творческих исканий авторов – от развития традиций русской реалистической школы до ярких художественных экспериментов.

Ежегодно активное участие в выставке принимают художники-педагоги – преподаватели художественно-графического отделения и отделения дизайна Губернского профессионального колледжа (Серпухов), Детской художественной школы имени А. А. Бузовкина из Серпухова, Центральной детской школы искусств из Чехова, Протвинской городской художественной школы, Тарусской школы искусств.

Стоимость билета на выставку для взрослых составляет 150 рублей. Студенты, пенсионеры, школьники и члены многодетных семей могут увидеть экспозицию за 70 рублей, для детей до семи лет вход свободный. Выставка будет работать до 24 октября.