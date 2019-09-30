РИАМО - 30 сен. Стартовал прием заявок на соискание третьей Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

«Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия России», - говорится в сообщении.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 15 октября по электронной почте konkurs@phkp.ru. Образец заявки размещен на главной странице сайта ФАДН России.

В экспертный совет конкурса входят известные в России и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия. Эксперты оценят поступившие на конкурс проекты. Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

«2019 год был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.