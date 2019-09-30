РИАМО - 30 сен. Победителей конкурса фотографии #НАШЛЕС2019 определили среди пользователей соцсети Instagram, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории Московской области 21 сентября прошла ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», в которой приняло участие порядка 300 тысяч человек. В рамках акции областной комлесхоз проводил фотоконкурс #НАШЛЕС2019.

«Для участия в конкурсе было необходимо до 25 сентября разместить фото с акции на личной странице в Instagram с хештегом #НАШЛЕС2019. Подписаться на официальные аккаунты комитета и его председателя – @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov, а также оставить комментарий под постом фотоконкурса и отметить двух своих друзей», – говорится в сообщении.

В конкурсе победители девять человек. @nasti2956, @dmitrii_maksimushkin, @lenochka.saltykova выигрывают корзины для пикника; @aleksandr_vostryakov, @anechka.ant, @school_runovo достаются беспроводные колонки JBL; @vsempobulke, @varvara_shlychkova, @klimusja ждут стильные внешние внешние аккумуляторы (power bank).

Церемония награждения состоится в комитете лесного хозяйства Московской области. О дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.