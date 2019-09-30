РИАМО - 30 сен. Сотрудники полиции передали медикам мужчину, который в понедельник вечером упал под прибывающий поезд на станции «Тверская» Замоскворецкой линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от «Белорусской» до «Новокузнецкой» из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Около 18:48 в понедельник на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд», - говорится в сообщении.

Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой помощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации.

По факту произошедшего проводится проверка.