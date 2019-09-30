РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жительница поселка Октябрьский Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на нехватку врачей в районной больнице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел встречу с жителями в поселке Октябрьский. Одна из жительниц пожаловалась на нехватку врачей и спросила, когда появится новая больница. На вопрос ответил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«Здание больницы отремонтировано, на данный момент завершается ремонт фасада. Что касается врачей хочу сказать, что укомплектованность составляет 70%. У нас еженедельно принимаются на работу новые специалисты», – сказал Старцев.