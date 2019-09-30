РИАМО - 30 сен. Предприятие «АльянсПолимер», расположенное в Чехове, оштрафовано на полмиллиона рублей за различные нарушения экологического законодательства при размещении и утилизации отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении компании «АльянсПолимер», которая занимается производством полиэтиленовых гранул в Чехове. Производителей уличили в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства.

«В ходе расследования установлено, что компания не предоставляла обязательную отчетность об образовании, размещении и утилизации отходов, не вела паспортизацию отходов, не подавала заявку на внесение в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не платила за это воздействие. Помимо этого, не велся обязательный производственный экологический контроль», - говорится в сообщении.

На предприятие было наложено пять административных штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии.

Министерство ведет постоянную работу по принятию и рассмотрению отчетов производственного экологического контроля предприятий и организаций Подмосковья. На сегодняшний день уже принято более 2,3 тысячи отчетов.